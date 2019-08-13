Звільнення полонених може відбутися за два місяці - Безсмертний

"Триває дуже складна робота з правової очистки з обох сторін. Сторони обмінюються цифрами щодо обсягів правової очистки. Й там наразі дискутуються дві проблеми: робити звільнення в міру того, як відбувається правова очистка, чи потім усіх разом... Ні прізвищ, ні цифр я не називатиму, тому що так домовлено, але така робота проводиться, і я сподіваюся, що зусиллями всіх учасників цього процесу вона завершиться, тому що найпізніший термін такої правової очистки, якщо я не помиляюся, десь шість тижнів чи десь так - це майже два місяці", - сказав Безсмертний в ефірі телеканалу "24" у вівторок.

Відповідаючи на запитання про те, які можуть бути перспективи звільнення політв'язнів у РФ і утримуваних в ОРДЛО, він зауважив, що радив би бути обережними з цифрами, тому що "тільки тих, про кого відомо, - це 120 у Криму, 69 - у Луганську і Донецьку, 24 - моряки, а скільки в Росії - ми відкриватимемо (списки) ще довго, ми знаємо їхні прізвища, але знаємо лише якусь частину".

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 серпня увільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Безсмертний цього разу представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ трохи більше місяця. Зеленський 9 липня призначив його на цю посаду замість Олександра Моцика.

До цього Безсмертний у 2015-2016 роках був представником України в політичній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі.