Опозиція може очолити два комітети Ради — Корнієнко

Представники опозиційних політичних партій у Верховній Раді ІХ скликання зможуть очолити комітет з питань свободи слова та комітет з питань прав людини і нацменшин.

Про це заявив голова передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю виданню “РБК-Україна”.

“Ми поки що говорили про два — комітет з питань свободи слова і комітет з питань прав людини і нацменшин. Але в них (в опозиційних політсил — ред.) там є якась своя думка з цього приводу”, — сказав Корнієнко.

Також він нагадав, що в контексті реформування парламенту “Слуга народу” розглядає можливість укрупнення профільних комітетів.

“Гуманітарний, туди ввійде також комітет з питань молоді і спорту. Наш комітет з питань державного будівництва тепер буде включати ще питання виборів, будівництво, архітектуру, житлову політику. Раніше це були два окремі комітети — комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування і комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства, а виборами опікувався комітет правової політики”, — пояснив він.

Водночас він зазначав, що бюджетний комітет не буде об'єднаний із комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики, а “все ж таки залишиться окремо”. Також окремим буде комітет з питань євроінтеграції.

“Так, він буде окремий, тому що його можна більше віднести до супроводжуючих комітетів. Він оцінює законопроекти на предмет відповідності угоді про асоціацію”, — уточнив голова передвиборчого штабу партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, 9 серпня на першому засіданні підготовчої депутатської групи Верховної Ради представники партії "Слуга народу" запропонували зменшити кількість комітетів у парламенті ІХ скликання з 27-ми до 22-х.