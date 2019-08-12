“Слуга народу” підшукує приміщення під офіс на Печерських пагорбах

“Слуга народу” підшукує приміщення під офіс на Печерських пагорбах

Укрінформ
Політична партія “Слуга народу” розглядає можливість комерційної оренди приміщення в районі Печерських пагорбів, де буде зосереджено партійний офіс.

Про це заявив голова передвиборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю виданню “РБК-Україна”.

“Ми шукаємо в районі Печерських пагорбів, щоб навіть пішки можна було до Ради дістатися. У нас же не всі депутати мають автомобілі”, - зазначив Корнієнко.

За його словами, в цьому приміщенні відбуватимуться, зокрема, засідання їхньої фракції.

При цьому Корнієнко заперечив, що партійній офіс “Слуги народу” може бути розміщений у міжнародному виставковому конференц-центрі “Український дім”.

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“Ні. Це буде комерційна оренда. Якісь заходи там будуть відкриті для ЗМІ, якісь закриті. Там буде великий партійний офіс, велика зала. Можливо, будемо надавати його у відкритий доступ для громадських організацій тощо. Ну ж не весь час там будуть депутати”, - уточнив голова передвиборчого штабу партії.

Як повідомлялося, до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" в парламенті може ввійти щонайменше 254 народних депутати.

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