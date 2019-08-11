США, Німеччина та Франція проведуть консультації щодо "нормандського формату"

"Представники США, Німеччини та Франції на початку наступного тижня планують провести консультації щодо "нормандського формату"", - повідомляє видання.

Волкер також підтвердив, що він перебуває у тісних контактах з європейськими партнерами, і черговий раунд консультацій має відбутись наступного тижня.

Як повідомляв Укрінформ, 7 серпня Президенти України Володимир Зеленський і Російської Федерації Володимир Путін домовилися про можливу зустріч лідерів країн "нормандського формату".

Перед тим востаннє у "нормандському форматі" зустрічалися радники зовнішньополітичних відомств країн - 13 липня у Парижі. Тоді вдалося домовитися про безстрокове припинення вогню з 21 липня. Режим тиші протримався недовго. Зокрема, 6 серпня під Павлополем російські окупаційні війська вбили чотирьох українських військовослужбовців.