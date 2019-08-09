Зеленський заявляє, що у соцмережах побільшало фейкових сторінок Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський опублікував три офіційні сторінки у соцмережах Офісу Президента.

Про це він написав у Facebook.

"У нашої пресслужби дедалі частіше запитують, які сторінки Офісу Президента є офіційними, а які – фейковими. Заплутатися й справді нескладно, адже фейкових значно побільшало. Ми з цим боремося. Щоби зняти питання, нагадую: офіційних сторінок у соцмережах наразі три", - повідомив Президент.

Читайте також: В Офісі Президента збирали нараду щодо заяви Богдана про звільнення

Так, офіційними сторінками ОП є: Facebook, Twitter, Telegram.