В Офісі Президента збирали нараду щодо заяви Богдана про звільнення

В Офісі Президента України не проводили службове розслідування з приводу того, яким чином заява про нібито звільнення глави ОПУ Андрія Богдана потрапила в ЗМІ, оскільки вважають, що в цьому немає сенсу.

Про це заявив в інтерв'ю Liga.net заступник глави ОПУ Кирило Тимошенко.

"Це безглуздо. У нас була така ж історія з промовою Президента. Ми тоді намагалися зробити службове розслідування і знайшли кінцевого користувача, хто це писав. Але ми розуміємо, що ситуація могла бути по-іншому, у нас є такі підозри. А розслідування нам якихось результатів не дало. Те ж саме й зараз. Яким чином ми можемо зараз в адміністрації знайти, хто злив цей папір. Вона була в кількох місцях, ми знаємо, який у неї був шлях", - сказав Тимошенко.

За його словами, є коло людей, які могли цю заяву в ОПУ бачити, але розслідуванням не можна довести, хто з них міг її злити ЗМІ. "Є коло осіб з 12-14 осіб, які могли це зробити. Далі продовжувати немає сенсу, ми ніяк це не доведемо. Камер в тому місці немає", - зазначив Тимошенко.

При цьому він не уточнив, в якому саме місці знаходилася заява Богдана.

Натомість Тимошенко повідомив, що на наступний день після інциденту із заявою Богдана Президент провів нараду з цього приводу з усім керівництвом ОПУ. "У нас була нарада з цього приводу. Там були всі заступники, Президент, глава ОПУ. Це було на наступний день", - сказав він.

На пряме запитання, чи не від нього ЗМІ отримали фото заяви Богдана, Тимошенко відповів: "Може від мене, а може, і не від мене".

На запитання, навіщо комусь було зливати цю заяву і яка мотивація, Тимошенко відповів, що швидше за все "це якийсь психологічний момент, погратися наприклад".

Як повідомлялося, 1 серпня ЗМІ поширили суперечливу інформацію щодо заяви про звільнення керівника ОПУ Андрія Богдана. Зокрема, повідомлення про таку заяву Богдана опублікували агентство "Інтерфакс-Україна", "TheБабель" і видання "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в Офісі Президента.

У свою чергу журналістка видання "Новое время" Христина Бердинських опублікувала сфотографовану частину заяви Богдана на звільнення.

Водночас заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка спростував цю інформацію у коментарі телеканалу НАШ.Максі-ТВ.

Наступного дня інформагентство "Інтерфакс-Україна" анулювало інформацію про те, що Богдан написав заяву про звільнення.

У свою чергу Зеленський у п'ятницю, 2 серпня, сказав, що заяви про звільнення написали заздалегідь всі члени його команди, і він їх підпише, якщо ті не зможуть впоратися з роботою.

Сам Богдан підтвердив той факт, що він все-таки писав заяву на звільнення, але як знімок цього документа з'явився в інтернеті, йому невідомо.