Коломойський заявляє, що Богдан є одним з його головних юристів

Український олігарх Ігор Коломойський заявив, що глава Офісу президента України Андрій Богдан є одним з його головних юристів останні п'ять років.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "РБК".

"Він (Богдан - ред.) один з моїх головних юристів в останні п'ять років", - заявив Коломойський.

Він також повідомив, що знає його "вже років 15, року з 2005-го".

"Співпрацювали з ним дуже щільно років з п'ять останніх. Він і його хлопці надавали мені юридичні послуги", - розповів Коломойський.

За його словами, вони бачилися з Богданом разів зо три на тиждень, аж до його призначення главою адміністрації.

"Зараз у нього вже часу, напевно, немає", - додав Коломойський.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана главою Адміністрації президента 21 травня 2019 року.