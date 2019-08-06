Коломойський назвав двох фаворитів прем’єрської гонки

Український олігарх Ігор Коломойський назвав двох основних фаворитів на посаду прем’єр-міністра України.

Про це бізнесмен сказав в інтерв’ю РБК.

“У фаворитах гонки - Юрій Вітренко (економіст, директор з розвитку бізнесу НАК Нафтогаз України) і Олексій Гончарук (гендиректор інвесткомпанії AYA Capital і заступник голови офісу президента з економічних питань)", - сказав Коломойський.

Як передавав Укрінформ, за словами президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністром України повинен бути професійний економіст, який не має відношення до політики - це має бути абсолютно незалежна людина, яка ніколи не булаа ні прем'єр-міністром, ані спікером, ані лідером якоїсь фракції. Він бачить таку людину, і проводить консультації в рамках своїх повноважень.