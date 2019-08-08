Парубій скликає підготовчу депутатську групу

"Голова Верховної Ради України Андрій Парубій скликає перше засідання Підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів України", - написала вона.

Кармелюк уточнила, що засідання відбудеться у п’ятницю, 9 серпня, о 14 годині у конференц-залі парламенту.

Відповідно до вимог частини 2 статті 13 Регламенту Верховної Ради України до Підготовчої депутатської групи делеговані представники від політичних партій, котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр, а саме: "Слуга народу" - 17; "Опозиційна платформа - За життя" - 3; Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2; "Європейська солідарність" - 2; "Голос" - 1.

"Народні депутати, які реєструвалися кандидатами в одномандатних округах шляхом самовисунення, можуть також делегувати до складу Підготовчої депутатської групи по одному представнику від 15-ти народних депутатів шляхом подання письмової пропозиції з відповідними підписами", - зауважила Кармелюк.

Вона поінформувала, що передбачені підходи до преси представників політичних сил у кулуарах третього поверху.