Список депутатів “дев’ятої” Ради опублікували без одного прізвища - ЦВК

Результати виборів в окрузі № 210 будуть опубліковані як тільки Центральна виборча комісія їх встановить.

Про це повідомляється на сторінці Комісії у Facebook.

“Оприлюднення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 відбудеться після встановлення ЦВК результатів виборів у даному окрузі”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в опублікованому газетами "Урядовий кур’єр" і "Голос України" списку народних депутатів, обраних на позачергових виборах народних депутатів 21 липня відсутня інформація про обраного народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №210.

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Також повідомляється, що відповідно до ст.100 закону "Про вибори народних депутатів України" список обраних депутатів публікується із зазначенням в алфавітному порядку їх прізвища, власного імені (усіх власних імен), по батькові (за наявності), року народження, освіти, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування, виборчого округу (загальнодержавний чи номер одномандатного), у якому обраний депутат.

“Офіційне оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної з депутатським мандатом, та прийняття рішення про припинення дії іншого представницького мандата особи, обраної народним депутатом України (частина друга статті 100 закону)”, - наголосили у ЦВК.

Таким чином, зазначають у Комісії, відповідно до Порядку розгляду документів осіб, обраних народними депутатами в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах, для реєстрації їх народними депутатами, не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного оприлюднення результатів виборів до ЦВК подається заява особи, обраної депутатом.

Як повідомляв Укрінформ, ЦВК лише 6 серпня прийняла протокол окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 210 про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів із поміткою "Уточнений".

Позачергові вибори народних депутатів України відбулися 21 липня 2019 року.