У посольстві США прокоментували реакцію Зеленського на ескалацію на Донбасі
Про це диппредставництво заявило у Facebook.
"Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, внаслідок якої 6 серпня загинули 4 українські військовослужбовці під час оголошеного режиму припинення вогню, зберігаючи потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту. Такий підхід заслуговує на повну підтримку «нормандської четвірки», включаючи Росію", - зазначається у повідомленні.
У Посольстві США додали, що Росія могла б виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили.
Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинули четверо українських військовослужбовців.
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" терміново поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.