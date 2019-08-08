У посольстві США прокоментували реакцію Зеленського на ескалацію на Донбасі

У Посольстві США вважають, що реакція Президента Володимира Зеленського і Збройних сил України на ескалацію конфлікту на Донбасі заслуговує на повну підтримку “нормандської четвірки”, включаючи Росію.

Про це диппредставництво заявило у Facebook.

"Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, внаслідок якої 6 серпня загинули 4 українські військовослужбовці під час оголошеного режиму припинення вогню, зберігаючи потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту. Такий підхід заслуговує на повну підтримку «нормандської четвірки», включаючи Росію", - зазначається у повідомленні.

У Посольстві США додали, що Росія могла б виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинули четверо українських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" терміново поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.