Експерти розповіли про “воєнні сценарії” для України на найближчі 10 років

В Україні розроблені воєнні сценарії розвитку подій стосовно безпекової ситуації в країні на найближчі десять років на основі методів експертного опитування та штучного інтелекту.

Про це розповів директор Інформаційно-консалтингової компанії «DEFENSE EXPRESS», член правління Українського інституту досліджень безпеки Сергій Згурець під час круглого столу "Ключові військові виклики для України та можливості реагування держави", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Виокремили вісім сценаріїв, які найбільш ймовірні в перспективі найближчих десяти років. Чотири сценарії мають безпосередньо ключове значення для ЗСУ і чотири сценарії, де ключова роль відноситься до складових сектору безпеки і оборони, де ЗСУ відіграють допоміжну роль. Ці сценарії були сформовані за принципом, коли вони можуть бути реалізовані окремо або коли один сценарій провокує розвиток іншої більш складної ситуації. Крім цього, до кожного сценарію були напрацьовані ймовірність і ступінь загрози для кожного сценарію”, - розповів Згурець.

Він зазначив, що наразі на державному рівні розроблені концептуальні документи, серед яких одним з ключових є “Майбутнє безпекове середовище 2030: стратегічне передбачення”. Документ описує ситуацію на світовому, регіональному та національному рівнях, де відображений ландшафт подій, що відбуватимуться в Україні та навколо неї, і де зазначено, які виклики існуватимуть. На підставі цього документа, наголосив Згурець, був розроблений інший, який включає ймовірні сценарії виникнення та розвитку ситуацій воєнного характеру. Змальовані сценарії є вихідними даними для Міноборони та Генштабу, яким чином реагувати на них наявними силами та засобами.

Зокрема, перший сценарій — найбільш ймовірний і небезпечний для країни. “Це збройний конфлікт всередині держави, який підтриманий ззовні. Інспірування конфлікту здійснюється за допомогою закордонних структур та скеровано на дестабілізацію в країні і на те, аби влада в Україні прийняла рішення, які потрібні агресору. Цей захід буде скерований за допомогою сил спеціальних операцій, незаконних збройних угрупувань і за активної підтримки ззовні”, - розповів експерт.

Другий сценарій, який вважається ймовірним і більше небезпечним — це повномасштабне застосування військової сили з боку Російської Федерації. “Цей сценарій передбачає знищення військової, економічної потужності нашої країни. Причому ці ходи будуть здійснюватись в достатньо короткий проміжок часу, аби мінімізувати ризики зовнішньої допомоги”, - повідомив Згурець. Такий сценарій аналітики розглядають як такий, коли Україна оборонятиметься, спираючись лише на власні сили і можливості. Військово-політична допомога ззовні можлива лише за умови, якщо система спротиву буде розтягнута в часі і закордонні партнери матимуть можливість оговтатись від таких дій Російської Федерації, повідомив експерт.

Третій сценарій вважається малоймовірним, але так само небезпечним. Йдеться про втягування України в конфлікт між іншими державами, одна з яких є суміжною держа Генштабувою, або ж виникнення глобальної війни між РФ та Заходом. Україна у цьому випадку опиняється в центрі силового протистояння з усіма негативними наслідками для військової та економічної потужності держави.

Четвертий сценарій, за словами Згурця, вважається ймовірним, але середнього рівня небезпечності. Йдеться про прикордонний конфлікт, в який втягуються прикордонні країни. “Цей конфлікт може бути скерований на окремих напрямках або захопленні окремих плацдармів, але небезпека такого прикордонного конфлікту полягає у тому, що він може бути першим етапом до переходу до широкомасштабного вторгнення як найбільшої загрози... Виходячи з цих чотирьох сценаріїв, зараз Генеральний штаб опрацьовує варіанти оптимальних сил і засобів, яким чином цьому протидіяти”, - повідомив Згурець.

У свою чергу директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєнь Валентин Бадрак наголосив, що “вибухова” ситуація всередині Україні є перманентною загрозою, і ця перманентна загроза полягає в тому, що Росія здатна мобілізувати парамілітарні групи, здатна використовувати ДРГ для того, аби фактично нанести ураження військовим базам і для того, щоб фактично поставити під сумнів можливість ЗСУ відповідати на військову агресію Росії.

“Ми порахували, що Росія здатна нанести близько трьох тисяч високоточних пусків різноманітних ракет і здатна застосувати авіацію проти українських Збройних сил, спрямовану на знищення стратегічних об'єктів ЗСУ, стратегічних об'єктів держави. Але цей сценарій ми вважаємо можливим лише в тому випадку, коли фактично ідея політичного реваншу в Україні зазнає провалу”, - заявив Бадрак.

Він підкреслив, що якщо проросійські сили зараз не будуть спроможні виконати завдання Кремля, то тоді може бути виконаний згаданий сценарій.

Фото: ООС