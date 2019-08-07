Апаршин: Україна має готуватися до нападу РФ, як Японія — до цунамі

Збройні сили України і країна в цілому мають готуватися до можливої агресії з боку Російської Федерації.

Про це заявив під час круглого столу "Ключові військові виклики для України та можливості реагування держави" помічник керівника Офісу Президента України Іван Апаршин, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я як експерт, маючи відповідні документи, цифри, стверджую, що в найближчій перспективі, а можливо і в середньостроковій перспективі, збройний конфлікт з Російською Федерацією є імовірним. Тому все, що сьогодні обговорюється в експертному середовищі - яка буде система безпеки і оборони в майбутньому та зараз — має виходити з того, що всі сценарії, про які ми можемо говорити, виходять з цього основного аргументу: Збройні сили України і країна в цілому мають готуватися до можливої агресії (я не кажу про рівень цієї агресії, про її масштаби) з боку Російської Федерації. Японія ж готується до цунамі, вони ж не знають, коли це цунамі буде, але завжди готуються до того, щоб наслідки цунамі були меншими. От на сьогоднішній день Україна та сама Японія, яка готується до можливого цунамі”, - зазначив Апаршин, наголосивши, що це не офіційна позиція влади, а його експертна думка.

Він повідомив, що Головне управління розвідки ЗСУ підготувало вісім сценаріїв, за якими може розвиватися безпекова ситуація навколо України.

“Варіанти, запропоновані Головним управлінням розвідки, експерти оцінили як дуже позитивні. Це той вихідний матеріал, з яким починають працювати експерти і в тому числі державні установи, які мають отримати саме ті сценарії, за якими може розвиватись ситуація навколо України”, - повідомив Апаршин.

Він закликав зробити більш відкритою інформацію щодо можливих сценарії для України та пояснити їх суспільству простою мовою.