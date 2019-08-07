На Банковій прогнозують, чого вимагатиме Росія під час “нормандської зустрічі”

Росія під час зустрічі у “нормандському форматі” вимагатиме від керівництва України прямих переговорів з ватажками так званих "ЛНР/ДНР".

Таку думку висловив під час круглого столу "Ключові військові виклики для України та можливості реагування держави" помічник керівника Офісу Президента України Іван Апаршин, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформ щодо порядку денного ініційованої Україною “нормандської” зустрічі.

"Російська Федерація буде вимагати від нас прямих переговорів з так званими ЛНР/ДНР. Чи можемо ми на це погодитись? Я думаю, що ні”, - сказав він.

Також, прогнозує Апаршин, Росія переконуватиме Україну в необхідності “забути” про Крим в обмін на можливе врегулювання ситуації на Донбасі.

“Друга позиція – Російська Федерація буде намагатись переконати нас, що Крим потрібно забути, а стосовно наших територій, які сьогодні є окупованими, вони можуть (вести – ред.) якісь розмови. Але знову ж таки - це буде автономія. Чи потрібна автономія? Мені ні. І я не знаю, як на сьогодні вирішити цю проблему, вона зайшла у глибокий кут», - заявив Апаршин.

Він висловив переконання, що Президент Володимир Зеленський та його команда ніколи не ухвалюватимуть рішення на шкоду державі. «Вони жодного рішення не приймуть, щоб ми втратили щось як країна», - заявив радник Президента.

Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинуло четверо українських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" якомога швидше поновити перемовини у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.