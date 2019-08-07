У Раді кнопкодавів каратимуть штрафом від 50 до 80 тисяч — Разумков

За прогули та кнопкодавство народних депутатів ІX скликання будуть позбавляти мандата або карати штрафами на суму до 80 тис. грн.

Про це сказав глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112.Украіна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З приводу кнопкодавів наша позиція наступна: вони повинні бути покарані суворо. Суворим покаранням ми називаємо або високі штрафи, це від 50 до 80 тис. гривень. Навіть для наших народних депутатів це вже буде боляче. Друге - аж до кримінального покарання за такі діяння", - заявив Разумков.

За його словами, покарання передбачать для народних депутатів і за прогули.

"Наша пропозиція наступна: якщо народний депутат протягом чергової сесії не був на 30% пленарних засідань і на роботі комітетів, напевно, він зайнята людина і нехай йде займатися чимось іншим. Позбавлення мандата, думаю, було б справедливим. Економія бюджету, і всім було б непогано, а інші почали б працювати", - пояснив Разумков.

Як повідомляв "Укрінформ", раніше потенційний глава фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія в інтерв'ю виданню "НВ" повідомив, що найімовірніше спікером Верховної Ради буде Дмитро Разумков.