У Раді кнопкодавів каратимуть штрафом від 50 до 80 тисяч — Разумков

У Раді кнопкодавів каратимуть штрафом від 50 до 80 тисяч — Разумков

Укрінформ
За прогули та кнопкодавство народних депутатів ІX скликання будуть позбавляти мандата або карати штрафами на суму до 80 тис. грн.

Про це сказав глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112.Украіна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З приводу кнопкодавів наша позиція наступна: вони повинні бути покарані суворо. Суворим покаранням ми називаємо або високі штрафи, це від 50 до 80 тис. гривень. Навіть для наших народних депутатів це вже буде боляче. Друге - аж до кримінального покарання за такі діяння", - заявив Разумков.

За його словами, покарання передбачать для народних депутатів і за прогули.

"Наша пропозиція наступна: якщо народний депутат протягом чергової сесії не був на 30% пленарних засідань і на роботі комітетів, напевно, він зайнята людина і нехай йде займатися чимось іншим. Позбавлення мандата, думаю, було б справедливим. Економія бюджету, і всім було б непогано, а інші почали б працювати", - пояснив Разумков.

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Як повідомляв "Укрінформ", раніше потенційний глава фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія в інтерв'ю виданню "НВ" повідомив, що найімовірніше спікером Верховної Ради буде Дмитро Разумков.

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