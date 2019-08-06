Литва вимагає невизнання в ЄС виданих на Донбасі російських паспортів

Литовські дипломати працюють над тим, щоб російські паспорти, видані в спрощеному порядку жителям окупованих територій Донбасу, не визнавалися в масштабі Євросоюзу.

Про це МЗС Литви розповів у відповіді на запит литовських ЗМІ.

«Нині ми активно працюємо над координованою відповіддю на рівні ЄС на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, що тривають, включаючи незаконно видані Російською Федерацією документи жителям України на тимчасово окупованих Росією Донецькій і Луганській областях України», - повідомило міністерство закордонних справ країни.

МЗС Литви відзначає, що настрій не визнавати такі паспорти не один раз декларувався в різних міжнародних форматах.

«В даний момент у Брюсселі ведуться дискусії, в яких держави-члени разом з відомствами ЄС шукають способи, як реалізувати технічно скоординовану і єдину політику ЄС щодо невизнання таких паспортів», - повідомляє Міністерство.

Уточнюється, що коли Єврокомісія затвердить відповідні рішення, всі члени ЄС єдині і на основі загального підходу не визнають ці паспорти. Якщо ж не вдасться дійти до спільної згоди, то Литвою будуть введені односторонні заходи.

Як повідомлялося раніше, Міністерство закордонних справ Естонії ухвалило рішення не визнавати паспорти Російської Федерації, видані після 24 квітня жителям Донецької та Луганської областей в разі, якщо власник паспорта раніше не був громадянином Росії.