Разумков сказав, коли оприлюднять перелік кандидатів на всі посади в уряді
Укрінформ
Перелік кандидатів на всі посади в уряді буде представлено уже в перші дні роботи Верховної Ради.
Про це заявив на брифінгу в Трускавці керівник партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я думаю, що на перші дні роботи Верховної Ради ми вийдемо з повним переліком пропозицій на всі посади: і Прем'єр-міністра, і міністрів в уряді", - сказав Разумков.
Відповідаючи на запитання, чи може він назвати окремих кандидатів в Кабмін, Разумков сказав, що "на посади в уряді вже є деякі пропозиції, але поки що про них зарано говорити".
Як повідомляв Укрінформ, майбутня фракція партії "Слуга народу" пропонуватиме Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради України, а на посаду першого заступника голови ВР - нинішнього представника Президента в парламенті Руслана Стефанчука.