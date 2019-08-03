Разумков сказав, коли оприлюднять перелік кандидатів на всі посади в уряді

"Я думаю, що на перші дні роботи Верховної Ради ми вийдемо з повним переліком пропозицій на всі посади: і Прем'єр-міністра, і міністрів в уряді", - сказав Разумков.

Відповідаючи на запитання, чи може він назвати окремих кандидатів в Кабмін, Разумков сказав, що "на посади в уряді вже є деякі пропозиції, але поки що про них зарано говорити".

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Як повідомляв Укрінформ, майбутня фракція партії "Слуга народу" пропонуватиме Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради України, а на посаду першого заступника голови ВР - нинішнього представника Президента в парламенті Руслана Стефанчука.