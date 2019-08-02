Головною темою зустрічі Зеленського з Трампом буде оборона — секретар РНБО
Укрінформ
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк переконаний, що основним питанням порядку денного під час візиту Президента України Володимира Зеленського до США буде сфера оборони.
Про це він сказав у ефірі Радіо НВ.
«Питання безпеки — це десь 80% взагалі нашого порядку денного між Сполученими Штатами та Україною. Це дуже важливо і буде в майбутньому під час зустрічі лідерів основою, по суті, цих переговорів», — заявив Данилюк.
Він додав, що сума військової допомоги США Україні щороку збільшується.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 25 липня провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що українська і американська сторона наразі узгоджують дату візиту Президента України Володимира Зеленського до США, вона буде повідомлена найближчим часом.