Посол Німеччини запевнила Данилюка у підтримці оборонних реформ в Україні

Секретар РНБО України Олександр Данилюк провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен, під час якої остання висловила підтримку реформам в секторі безпеки та оборони.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

“Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анкою Фельдгузен. Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, Фельдгузен висловила підтримку реформам, започаткованим командою Президента України Володимира Зеленського, зокрема, щодо реформування сектору безпеки і оборони. Крім того, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні висловила впевненість в успішному подальшому розвитку двосторонніх відносин.

Фото: РНБО