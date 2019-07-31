Президент увів Данилюка і Верланова до складу Нацради з питань антикорупційної політики

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Національної ради з питань антикорупційної політики секретаря РНБО Олександра Данилюка та голову ДПС Сергія Верланова.

Відповідний Указ №565/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

"На часткову зміну статті 3 Указу Президента України від 25 червня 2019 року № 453 «Питання Національної ради з питань антикорупційної політики» (зі змінами, внесеними Указом від 16 липня 2019 року № 523) увести до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики таких осіб: Верланов Сергій Олексійович — голова Державної податкової служби України; Данилюк Олександр Олександрович — секретар Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться у документі.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.