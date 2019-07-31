Данилюк провів нараду щодо фінансування у сфері безпеки та оборони

Під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка відбулась нарада щодо стану фінансування органів сектору безпеки і оборони України.

Про це йдеться на сайті РНБО.

"Мої підходи залишаються незмінними. Я би хотів, щоб гроші, які виділяються з державного бюджету, використовувались максимально ефективно і відповідали пріоритетним потребам. Видатки не мають бути збільшеною проєкцією попередніх років. Суспільство і Президент України очікують серйозних реформ в сфері безпеки і оборони, які мають знайти відображення у наступному році, зокрема і в бюджеті", - підкреслив секретар РНБО України.

На нараді також обговорили проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо статей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

Фото: rnbo.gov.ua