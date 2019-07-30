Пріоритетом СБУ після реформи буде контррозвідка — Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк обговорив із представниками Міжнародної дорадчої групи з питань реформи сектору безпеки і оборони (IAG) впровадження реформи СБУ.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч з представниками Міжнародної дорадчої групи (IAG) з питань реформи сектору безпеки і оборони. Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, процес впровадження реформи Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час зустрічі Данилюк відзначив, що створення потужної СБУ, яка виконуватиме, насамперед, завдання контррозвідки - сьогодні один з найнагальніших пріоритетів.

Також секретар РНБО нагадав, що в Офісі Президента України Володимира Зеленського вже готуються законопроекти щодо реформування СБУ та розвідувальних органів.

Повідомляється, що представники Міжнародної дорадчої групи, до якої увійшли члени Консультативної місії ЄС, офісу НАТО, представництва ЄС та посольства США в Україні, висловили підтримку ініціативи щодо реформування органів сектору безпеки і оборони та готовність ділитися міжнародним досвідом у цьому.