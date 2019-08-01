Посол Британії подякувала українцям за чотири яскравих роки

Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф завершує свою чотирирічну дипломатичну місію в країні і записала у зв’язку з цим прощальне відео.

Його опублікувало посольство Сполученого Королівства на сторінці у Facebook.

"Днями закінчується моя робота в Україні. Чотири роки у ролі посла Великої Британії промайнули швидко. Я пишаюся тими змінами та реформами, які відбулися в Україні. І пишаюся тим, що Велика Британія мала нагоду посприяти цим змінам, зокрема у створенні НАБУ та Вищого Антикорупційного Суду. Британські інструктори за програмою Operation ORBITAL провели для понад 13 тисяч українських військових тренінги. Ми навчили англійської мови нових патрульних, держслужбовців та підвищили кваліфікацію тисячам українських викладачів та вчителів”, - наголосила Гоф.

За її словами, у 2017 році Британія започаткувала міжнародний майданчик для обговорення змін України – Ukraine Reform Conference.

“Спільно з українською владою ми допомогли понад 90 тисячам жертв домашнього насильства. Разом з британською НГО The HALO Trust ми рятуємо людей від мін на сході України. Це далеко не повний список того, що ми зробили і робимо разом”, - розповіла диппредставниця Британії.

Посол Британії в Україні зазначила, що протягом минулих чотирьох років відбулося понад 40 візитів британських міністрів та високопосадовців до України.

“Але найперше, чим мені запам’ятаються Україна та Київ, - це талановиті люди з гарячими серцями, які вболівають за успішну Україну. Це люди, які своїми діями захищають свою країну та роблять її кращою, борються за інклюзію та права людини”, - підкреслила Гоф.

Вона пообіцяла подальшу підтримку Україні з боку Британії.

“Я обіцяю, що Велика Британія буде далі підтримувати Україну. Дякую усім за чотири яскравих роки та до зустрічі!”, - резюмувала вона.

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Як повідомлялося раніше, новим послом Великої Британії в Україні призначена Мелінда Сіммонс. Вона змінить Джудіт Гоф (на посаді посла з 2015 року), яка буде переведена на інший дипломатичний пост.

Новий посол вступить на посаду влітку 2019 року.