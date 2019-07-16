У Києві відкрили новий офіс Британської Ради

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф та міністр освіти та науки України Лілія Гриневич відкрили новий офіс Британської Ради в Києві.

Про це йдеться у Twitter Посольства Великої Британії в Україні.

"Посол Великої Британії Джудіт Гоф відкрила новий офіс Британської ради разом з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, директором Саймоном Вільямсом і членом правління Клер Реддінгтон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за час роботи в Україні з 1992 року, Британська Рада провела курси підвищення кваліфікації для 5 тисяч вчителів англійської мови, стала партнером для понад 200 ВНЗ, підтримала 4 тис. митців і креативних підприємців і навчила 50 тис. молодих українців за програмою "Активні громадяни".

1/2 Посол Великої Британії Джудіт Гоф відкрила новий офіс Британської ради разом з Міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, директором Саймоном Вільямсом і членом правління Клер Реддінгтон. pic.twitter.com/IQLAlU6pzJ — UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) 16 липня 2019 р.

Британська Рада – це міжнародна організація Сполученого Королівства, мета якої – розширення культурних відносин та розповсюдження освітніх можливостей, працює у більш ніж 100 країнах.

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В Україні Британська Рада зокрема співпрацює з Міністерством освіти та науки в сфері покращення викладання англійської мови на всіх рівнях освіти.