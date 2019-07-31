Зеленський і Лукашенко домовилися про взаємні візити

«Володимир Зеленський докладно розповів Президенту Білорусі про ситуацію на Донбасі і подякував за організацію ефективного переговорного майданчика і в цілому за ту роль, яку відіграє Білорусь у справі врегулювання цього конфлікту», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Лукашенко запевнив Зеленського, що Мінськ продовжить і надалі докладати всіх зусиль для врегулювання ситуації в регіоні і Україна завжди може розраховувати на Білорусь як країну - прихильницю мирних ініціатив і процесів.

Також лідери України та Білорусі обговорили питання економічної взаємодії та торгівлі, зокрема розвиток співпраці у сфері промисловості, сільського господарства. Особливу увагу було приділено перебігу жнив в обох країнах.

Ще однією темою розмови стала взаємодія та забезпечення національної безпеки обох країн в енергетичній сфері, зазначили в прес-службі.

Крім того, Зеленський і Лукашенко обмінялися взаємними привітаннями: Президент Білорусі привітав українського лідера з успішним проведенням політичних кампаній, а Зеленський, у свою чергу, відзначив блискуче проведення II Європейських ігор у Мінську.

Лукашенко також прийняв запрошення відвідати Україну в рамках ІІ Форуму регіонів Білорусі і України, у відповідь запросивши Зеленського відвідати Білорусь «у будь-який час і в будь-якому форматі». «Володимир Зеленський це запрошення із задоволенням прийняв», - йдеться в повідомленні.