Лукашенко приїде в Україну на запрошення Зеленського - посол
Укрінформ
Глава Білорусі Олександр Лукашенко приїде на Форум регіонів до Житомира на запрошення Президента України Володимира Зеленського.
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол, передає БЕЛТА.
"Ми отримали ряд позитивних сигналів і від обраного Президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів до Житомира. Наш президент підтвердив свою участь", - сказав він.
За словами Сокола, цей захід стане найважливішим заходом у двосторонніх відносинах.
Посол також назвав позитивним торгово-економічну взаємодію України і Білорусі.
Як відомо, II Форум регіонів України та Білорусі заплановано на жовтень 2019 року в Житомирі.