Лукашенко приїде в Україну на запрошення Зеленського - посол

"Ми отримали ряд позитивних сигналів і від обраного Президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів до Житомира. Наш президент підтвердив свою участь", - сказав він.

За словами Сокола, цей захід стане найважливішим заходом у двосторонніх відносинах.

Посол також назвав позитивним торгово-економічну взаємодію України і Білорусі.

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Як відомо, II Форум регіонів України та Білорусі заплановано на жовтень 2019 року в Житомирі.