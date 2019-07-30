Частина людей з Офісу Президента перейде в уряд — радник Зеленського

Частина людей з Офісу Президента України перейдуть працювати в уряд, але небагато.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Так, підуть (з ОП в Кабмін - ред.). Але думаю, що таких буде небагато. Те ж саме стосується і списку партії "Слуга народу", - сказав Тимошенко.

За його словами, зараз спостерігається "великий кадровий голод", але це пов'язано перш за все з фінансами. "Треба людям пояснювати, що якщо ми хочемо, щоб не крали, потрібні інші зарплати. Тому що на місцях, на топ-посадах не можуть працювати люди за 15-20 тис. грн, коли фахівці такого ж класу в приватній компанії отримують 20, 30, 40 тис. доларів", - зазначив Тимошенко.

Відповідаючи на запитання про вплив Президента на роботу майбутнього складу Верховної Ради, де напевно більшість буде у "Слуги народу", Тимошенко наголосив, що "ніхто не буде змушувати депутатів натискати кнопки" і переламувати, але в пріоритеті - щоб дискусії з команди не виходили назовні.

"Ми хочемо, щоб у нас всередині команди були максимальні дискусії, до втрати пульсу. Але перед виходом в сесійний зал парламенту ми повинні домовитися, як ми будемо голосувати. Ніхто не збирається переламувати когось. Завжди буде якийсь відсоток тих, хто проти того чи іншого рішення. Але ми хочемо, щоб ця дискусія не виходила назовні, вона має бути всередині команди", - заявив заступник голови ОП.

При цьому він наголосив, що двигуном звичайно ж роботи в Раді буде Президент, але диктатуру ніхто не має наміру влаштовувати. "Звичайно, ніхто не приховує, що двигун всього цього - Президент. Але я думаю, що і по кроках Верховної Ради буде видно, що ніхто не збирається влаштовувати диктатуру", - сказав Тимошенко.