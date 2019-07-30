Зеленський дотримується ПДР, навіть коли запізнюється в аеропорт — Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський зазвичай їздить без кортежів, дотримується всіх правил дорожнього руху, але літає спецбортом.

Про це розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, який відповідає за інформаційну політику і протокол глави держави, у тому числі за організацію поїздок Зеленського.

"Нас намагалися звинувачувати в кортежах і т. д., хоча багато хто бачив, що Президент їздить без них. Це максимум дві або три машини. Президент зупиняється на всіх світлофорах, він дотримується всіх правил дорожнього руху. Навіть коли запізнюється в аеропорт, ніхто не включає мигалки й не несеться", - сказав Тимошенко.

Але літає Зеленський, за словами Тимошенко, спецбортом, оскільки часто "за один день потрібно відвідати два міста".

Відповідаючи на запитання про формат поїздок Президента, Тимошенко підкреслив, що зазвичай вони вибирають найбільш болючі питання для міста, регіону, і "викликають всіх, хто до цього причетний".

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Крім цього, за словами заступника голови ОП, в поїздках Президента виділяється вільний час для його прогулянок. "Тільки охорона і я знаємо, де ми зупинимося. Ми зупиняємося, виходимо і йдемо гуляти. Іноді це не дуже виходить, тому що мери дізнаються, наганяють людей. Чи суперники мерів дізнаються і збирають супротивників мерів. Тоді ми їдемо в інше місце", - сказав Тимошенко.

За його словами, це дає можливість відчути людей і самому Президенту.