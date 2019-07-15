Зеленський прокоментував ДТП з машиною президентського кортежу

“Що стосується ДТП у Запорізькій області – це неприпустимо. Якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила й будуть визнані винуватцями ДТП, їх буде притягнуто до відповідальності. І слава богу, що всі залишилися живими”, - зазначив Зеленський.

Крім того, він прокоментував поширену інформацію про затори в Києві 11 липня, які у деяких ЗМІ пов’язували з рухом президентського кортежу.

“Щодо затору на Позняках, то давайте згадаємо: 11 липня був візит до Києва прем'єр-міністра Молдови Майї Санду. І проїзд високого закордонного гостя супроводжувався згідно з дипломатичним протоколом і міжнародними зобов'язаннями України. Відповідно, рух за маршрутом був тимчасово обмежений”, - пояснив Президент.

Зеленський нагадав, що під час пересування президента дорогами України їде 2 автомобілі: президентський і автомобіль охорони, іноді буває третій – із супроводжуючими особами, членами команди, охороною.

За його словами, ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає “мигалок” тощо.

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Як повідомлялося, напередодні у Запорізькій області між Василівкою та Мелітополем мікроавтобус Volkswagen Transporter, на якому особовий склад Управління державної охорони України повертався з відрядження до місця постійної дислокації у Києві, потрапив у ДТП з колоною автобусів, що перевозили дітей. Серед дітей постраждалих немає.

За даними ГУНП в Запорізькій області, водії управління державної охорони України, які були учасниками ДТП в Запорізькій області, відбулись адміністративними протоколами. Кримінальна справа за фактом аварії відкриватись не буде через відсутність постраждалих.