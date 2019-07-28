Кандидата від “Слуги народу” Юраша виключили з Babylon'13

Учасники об’єднання кінематографістів Вавуlon'13 виключили зі свого складу майбутнього народного депутата від партії “Слуга народу” Святослава Юраша.

Про це повідомляє Babylon'13 у Facebook.

“Останнім часом майбутній народний депутат партії "Слуга народу" Святослав Юраш публічно припускається одіозної риторики стосовно мовного закону України та реформ МОЗ України, що категорично не збігається з поглядами та цілями громадського руху кінодокументалістів #BABYLON'13. Враховуючи те, що #BABYLON'13 має горизонтальну структуру, в ньому немає органу, який приймав би рішення про членство, як немає і формального членства, більшістю голосів учасників об'єднання Святослава Юраша було виключено з ком'юніті #BABYLON'13”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що об'єднання кінодокументалістів #BABYLON'13 було засновано 30 листопада 2013 року. Юраш до руху долучився 24 червня 2014 року.

“Тож розповсюджена інформація, про те що Святослав Юраш є засновником руху кінодокументалістів #BABYLON'13 не відповідає реальності”, - пояснюють в об’єднанні.

До допису про виключення Юраша з Babylon'13 прикріплено посилання на уривок з програми “VoxPopuli” на телеканалі ZIK від 8 травня 2019 року, де Святослав Юраш, зокрема, зазначає, що будь-який “кнут” в процесі українізації є тим, що цей процес сповільнить або зупинить.

Святослав Юраш - №27 у виборчому списку партії “Слуга народу”.