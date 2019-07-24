Дев'ята Рада “помолодшає” у середньому на 7,4 року — ОПОРА

Склад Верховної Ради 9-го скликання помолодшає в середньому на 7,4 року, адже кількість новообраних депутатів віком 21-45 років збільшилася загалом на 26%.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

"Верховна Рада 9-го скликання оновиться на 80,4%. Крім того, склад парламенту помолодшає в середньому на 7,4 року, адже новообраних майбутніх нардепів віком 21-45 років побільшало загалом на 26%. Це можна констатувати з огляду на дані з майже повністю опрацьованих електронних протоколів на сайті ЦВК", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на цих виборах до Верховної Ради, за попередніми даними, змогли переобратися лише 82 народні депутати. 342 новообрані парламентарії стали депутатами вперше. Найбільше депутатів, які працювали у попередньому скликанні, мають у своєму складі партії "Європейська солідарність" та "Опозиційні платформа – За життя" (по 17). Ще 16 парламентаріїв пройшли за списками партії "Батьківщина". Крім того, ще 32 народні депутати зуміли переобратися в парламент по мажоритарці. Інші дві політичні сили - "Слуга народу" та "Голос" - колишніх депутатів у своїх списках не мали.

Загалом до Верховної Ради обрано 336 чоловіків (79,8%) та 88 жінок (20,8%). Якщо порівнювати з попереднім скликанням, то у парламенті цього скликання працюватиме на 39 депутаток більше. Загалом представництво жінок збільшилося на 8,8%.

За списками партій до парламенту потрапила 61 жінка, це 27% від усіх списочників, які пройшли до Верховної Ради. Крім того, 27 жінок перемогли в мажоритарних округах (це 13,6% від усіх мажоритарників). У минулому скликанні всього 4 жінки перемагали у своїх мажоритарних округах (Оксана Юринець, Ірина Констанкевич, Ірина Подоляк та Тетяна Ричкова). Знову до парламенту вдалося переобратися лише Ірині Констанкевич.

Найбільше жінок потрапили у парламент від партії "Слуга народу" (56). У складі партій "Голос" та "Європейська солідарність" по 9 депутаток. Від партії "Опозиційна платформа – За життя" та "Батьківщина" до парламенту потрапило по 5 депутаток.

Що стосується відсоткового співвідношення, то найбільший відсоток депутаток у партії "Голос" – 45%. У партій "Європейська солідарність" – 36%, "Слуга народу" – 22,1%, "Батьківщина" – 19,2%. Найменший цей показник у партії "Опозиційна платформа – За життя" – 11,6%.

Якщо говорити про віковий портрет парламенту, то у Верховній Раді працюватиме 17 народних депутатів, яким від 21 до 30 років; 121 депутат – від 31 до 45 років; 58 майбутнім парламентаріям – від 46 до 60. Також у Верховній Раді працюватиме троє депутатів, яким більш як 60 років.

Наймолодшому депутату Святославу Юрашу 23 роки. Він був обраний за списками партії "Слуга народу" (27-й номер). Найстаршому депутату - 78. Це Юрій Іоффе. Він був обраний за списками партії "Опозиційна платформа – За життя" (12-й номер). 41 рік – це середній вік депутата в нинішньому складі парламенту. Загалом середній вік народних обранців знизився на 7,4 року проти попереднього скликання парламенту.

411 депутатів мають вищу освіту, 9 – середню спеціальну. Ще четверо із середньою загальною освітою.

30 осіб на момент обрання були безробітними. Це на 5 осіб менше, ніж у попередньому скликанні.

Найбільше новообраних народних депутатів проживають у Києві (182 особи). На другому місці - Київська область (26 осіб), на третьому – Харківська (24 особи). Найменше новообраних депутатів проживає у Луганській області (3 особи) та в АР Крим (1 особа).

Якщо подивитися у розрізі обрання в загальнодержавному багатомандатному окрузі та в одномандатних округах, то серед майбутніх депутатів-списочників 164 чоловіки та 61 жінка. Більшість із них проживає в Києві. Вищу освіту мають 219 людей. Раніше вже були депутатами 42 людини, а безробітними до цього були 19 осіб. Що стосується депутатів-мажоритарників, то серед них 172 чоловіки та 27 жінок. Вищу освіту мають 193 людини. Раніше народними депутатами були 36 осіб, а безробітними – 11.