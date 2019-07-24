КВУ оцінив шанси на коаліцію "Слуга народу + Голос" у Раді

Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель вважає невисокою ймовірність формування парламентської коаліції у форматі двох фракцій.

Таку думку він висловив під час онлайн-конференції "Про що свідчить перемога Зеленського та його партії у виборчій кампанії-2019?" у середу, 24 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У мене залишається дуже невеликий відсоток сподівань і надій на те, що буде принаймні коаліція у форматі двох. Тому що для “Слуги народу” було б добре залучити до себе достатньо фахову команду “Голосу”. І, знову ж таки, команда “Голосу” - це буде такий собі стримувальний фактор”, - пояснив Кошель.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Центральна виборча комісія опрацювала 99,68% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Згідно з цими результатами, за партію “Слуга народу” проголосували 43,18% виборців, "Опозиційна платформа — За життя" набирає 13,02%, "Батьківщина" – 8,18%,"Європейська солідарність" – 8,11%, ВО "Голос" – 5,83%.

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Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра і не проходить до Верховної Ради.

ЦВК має встановити та оголосити результати виборів не пізніше ніж на 15-й день після голосування.