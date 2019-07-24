У Комітеті виборців назвали три причини програшу партії Ляшка на виборах

Гендиректор КВУ Олексій Кошель вважає, що Радикальна партія Олега Ляшка не пройшла до Ради через зменшення присутності лідера політсили в ефірі телеканалів, відсутність у списку “нових імен” і критику Ляшком Президента України Володимира Зеленського.

Таку думку він висловив під час онлайн-конференції "Про що свідчить перемога Зеленського та його партії у виборчій кампанії-2019?" у середу, 24 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По-перше, він (Олег Ляшко - ред.) став менш активним на телебаченні. Окремі рейтингові телеканали стали значно менше його показувати. І зменшення присутності в ефірі телевізійних телеканалах - це дуже серйозна втрата в період виборчої кампанії. По-друге, він не зміг відповісти на запит новизни й оновити свої виборчі списки. Це помилка й Радикальної партії, і "Української стратегії Гройсмана", і ще кількох політичних партій. Тобто вони не грали у новизну: не запропонували блогерів, активістів, яких ніколи не було в політиці", - пояснив Кошель.

Водночас одним із головних чинників, що призвів до поразки РПЛ на виборах, експерт назвав критику, спрямовану лідером партії Олегом Ляшком в бік Президента Зеленського.

"Я думаю, що один із головних чинників, який дозволив втратити трішки більше відсотка, яких не вистачило для перемоги, - це критика Володимира Зеленського. Дуже складно і ризиковано критикувати політика, який має понад 70% рівня довіри", - уточнив він.

Загалом же, на переконання гендиректора КВУ, політтехнологічні помилки і втрата підтримки з боку рейтингових телеканалів стали ключовими моментами програшу РПЛ на позачергових виборах до Верховної Ради.

"Але перспективи є. Ця партія нікуди не зникла і зможе повторити свій успіх на чергових або позачергових виборах, можливо", - додав Кошель.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові парламентські вибори.

Центральна виборча комісія опрацювала 99,64% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України. Згідно з цими результатами, за партію "Слуга народу" проголосували 43,18% виборців, "Опозиційна платформа - За життя" набирає 13,02%, "Батьківщина" – 8,18%,"Європейська солідарність" – 8,11%, ВО "Голос" – 5,83%.

Решта партій не долає прохідного п'ятивідсоткового бар'єра і не проходить до Верховної Ради. Так, у Радикальної партії Олега Ляшка 4,01%, у партії "Сила і честь" - 3,82% голосів, "Опозиційного блоку" - 3,02%.

ЦВК має встановити та оголосити результати виборів не пізніше, ніж на 15-й день після голосування.