Кандидат від "Слуги народу" добився перерахунку голосів на "окрузі Балоги"

Кандидат в депутати по 69-му округу з центром у Мукачеві на Закарпатті Едгар Токар заявив про перерахунок голосів на усіх дільницях округу. Раніше ЦВК визнала переможцем на цьому окрузі Віктора Балогу — з відривом у 789 голосів.

Про це Токар повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Новина дня: перерахунок бюлетенів на окрузі 69 - буде! На усіх 133-х дільницях округу. Таке рішення сьогодні прийняла ОВК після того, як ми повторно подали заяву щодо перерахунку голосів", - повідомив Токар.

Раніше Балога також написав звернення до ОВК з вимогою перерахунку голосів на усіх дільницях в окрузі. У штабі Балоги пояснили, що це необхідно для того, аби виборці та громадськість переконались у тому, що вибори пройшли чесно, відкрито і відповідно до закону без жодних порушень.

Як повідомлялося, 23 липня ОВК №69 у Мукачеві відмовила у перерахунку голосів на дільницях. Як пояснили в ОВК, у висновку члени комісії вирішили, що порушення не були суттєвими і не вплинули на результати волевиявлення.

За даними ЦВК, на 69 окрузі переможцем голосування визнано Віктора Балогу: за нього проголосували 35,81% виборців, а за Токара - 34,47%.