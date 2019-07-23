Брат Медведчука програє у Щасті, але комісія затягує з підрахунком

На 105 окрузі (м. Щастя на Луганщині) зі значною перевагою кандидат від "Опозиційного блоку" Вікторія Гриб випереджає Сергія Медведчука, який є висуванцем "Опозиційної платформи - За життя". Але в окружній комісії штучно затягують приймання протоколів дільничних комісій.

Як повідомляє сайт ЦВК, за результатами опрацювання 83,33% протоколів, у 105-му виборчому окрузі лідирує Гриб - 1470 голосів виборців, за Сергія Медведчука проголосували 1238.

Усього на цьому окрузі працюють шість дільниць (для порівняння, на 106-му окрузі в Сєвєродонецьку – 70, і там приймання протоколів уже завершено), але голови дільничних комісій зустріли неадекватний опір з боку більшості членів ОВК-105.

Про ситуацію в окрузі кореспондентові Укрінформу розповіла представниця Громадської мережі ОПОРА Тетяна Плясунова, яка була там присутня вчора до пізнього вечора.

"У Щасті дільничні комісії достатньо оперативно здійснили підрахунок голосів, однак члени окружної комісії роблять усе, аби ускладнити прийом протоколів. Протоколи змушують по декілька разів переписувати, прискіпуючись до найнезначніших помилок, в результаті чого у деяких комісій закінчились спеціальні пакунки для транспортування бюлетенів", - розповіла Плясунова.

За її словами, увечері 22 липня члени ОВК навіть спробували видалити всіх спостерігачів з приміщення і залишитися з протоколами сам на сам. Лише обіцянка представників ОПОРИ викликати поліцію дещо пом’якшила позицію окружної комісії.

Як результат, учора на кінець дня було опрацьовано усього 33,33% усіх протоколів. На той момент Сергій Медведчук відставав від конкурентки на кілька десятків голосів. Сьогодні зранку Гриб випереджала Медведчука уже на 232 голоси, і є підстави припустити, що цей розрив після прийому протоколу останньої ДВК лише збільшиться.

Як повідомляв Укрінформ, основними конкурентами в місті Щастя стали висуванець "Опозиційної платформи – За життя", молодший брат Віктора Медведчука Сергій і кандидат від "Опозиційного блоку" Вікторія Гриб. Гриб – одна з топ-менеджерів ДТЕК Ріната Ахметова, який є власником Луганської ТЕС, містоутворюючого підприємства Щастя.