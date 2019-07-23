Кандидат від "Слуги народу" судитиметься з Балогою за мандат

"Сьогодні — єдиний день, коли незгодні з результатами виборів можуть подати скарги до ОВК, тому зараз наші юристи працюють з документами та готуються подавати оскарження результатів виборів на окрузі № 69 до ОВК", - сказали у прес-службі.

Напередодні на своїй сторінці у Facebook сам Токар повідомив, що буде оскаржувати результати голосування на 69-му окрузі.

"Знаю, що ЦВК оприлюднила вже результати, згідно з якими основний конкурент має перевагу у 798 голосів. Так, це інформація, згідно з поданими протоколами ДВК, але ми не згодні з результатами підрахунку, оскільки наші спостерігачі зафіксували більше 30 порушень на ДВК у день виборів, по двох із них тривають кримінальні провадження", - написав він.

За даними ЦВК, наразі по округу № 69 з центром у Мукачеві опрацьовано 100% голосів, за результатами голосування на окрузі переміг Віктор Балога з результатом 35,81%. У Едгара Токара 34,47% голосів.

Віктор Балога — відомий політик, лідер партії "Єдиний центр", народний депутат кількох скликань Верховної Ради скликань. У різні часи був головою Закарпатської ОДА, міністром з надзвичайних ситуацій, головою Секретаріату Президента часів Віктора Ющенка.

Фото: Едгар Токар, facebook.com