В Одесі криптомільйонер Голубов програв урбаністу зі "Слуги народу"

Одеський самовисуванець Дмитро Голубов, що є одним із політичних соратників міського голови Одеси Геннадія Труханова, зазнав поразки на парламентських виборах від 28-річного місцевого урбаніста Олександра Горенюка, висунутого від партії "Слуга народу".

Про це повідомляє сайт ЦВК.

За даними обробки 100,00% протоколів по Суворовському одномандатному округу №136 (Одеська область), представник "Слуги народу" Горенюк здобув підтримку 35 814 виборців, або 47,07% тих, взяв участь у виборах.

А за його головного суперника - відомого криптомільйонера Голубова, що досі представляв цей округ у парламенті, віддали голоси 31 129 виборців, або 40,91%.

Третє місце посіла представниця партії "Європейська солідарність" Валентина Шульц, яка набрала 3 719 голосів, або 4,88%.