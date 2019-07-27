Російська окупація не дає змоги ОРДЛО розвиватися разом з Україною - Волкер

Російська окупація позбавила населення тимчасово непідконтрольної уряду території Донбасу можливості стати учасниками загального динамічного розвитку України.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Давайте не забувати, що першопричина того, що люди на цих (непідконтрольних українському уряду – ред.) територіях страждають, - це російське вторгнення і окупація цих територій. Якби не окупація території Донбасу, люди, які зараз там залишилися, були б частиною тієї загальної динаміки (розвитку - ред.) України, яку ми зараз спостерігаємо», - сказав Волкер.

У цьому контексті він висловив сподівання, що шляхом застосування різних механізмів вдасться добитися від Росії розуміння того, що конфлікт на Донбасі – «це не те, що їй потрібно» і що Росія може зробити реальні кроки для поліпшення життя людей на Донбасі.