Європарламент нагадуватиме РФ про українських в’язнів поіменно - депутат

Європарламент нового складу продовжить приділяти велику увагу визволенню українських заручників Кремля, та згадуватиме їх поіменно.

Про це кореспонденту Укрінформу у Брюсселі заявив євродепутат із складу політичної групи Оновлення Європи Пятрас Ауштрявічус.

«Ми будемо й надалі оголошувати всі імена. Я дуже підтримую цю ініціативу, яка була втілена у резолюції Європарламенту (від 18 липня – ред.), де ми виклали імена політичних в’язнів у Росії, всі ситуації, за яких ці люди були поневолені. Ми їх називаємо політичними в’язнями, і хай російська сторона знає про це. Цей статус чітко окреслений у міжнародному праві», - зазначив європейський політик.

Він висловив переконання, що Москва постійно створює якісь передумови та шукає причини, аби затягнути переговорний процес щодо звільнення українських заручників. Таким чином вона намагаєтья проштовхнути певні рішення або допомогти певним політичним силам.

«Така тактика заважає вийти на обмін полоненими, але очевидно, що росіяни мають свій план стосовно цього. Зі свого боку ми зробимо все можливе, ми постійно порушуємо питання про політв’язнів Кремля на міжнародному рівні. Варто бути реалістами. Кремлівські мури високі та грубі, напевно, тому звук крізь ці стіни не проходить. Ми будемо раз за разом нагадувати росіянам про цю проблему. Таке нагадування має значення, як для підтримки самих політв’язнів, так і для родин, для тих, хто чекає на повернення своїх рідних людей» - зауважив Ауштрявічус