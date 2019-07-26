Зеленський попередив майбутніх "слуг народу" про можливий тиск у Раді - радник

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із членами майбутньої депутатської фракції партії "Слуга народу" попередив їх про можливі ризики під час роботи у Верховній Раді та в політиці загалом.

Про це розповів радник Президента та кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Микита Потураєв в ефірі "Українського радіо".

"Ця зустріч не була присвячена якимсь деталям чи конкретним планам, тому що плани, в принципі, відомі тим, хто над ними працює. Ми працюємо над ними вже давно — почали ще під час президентської виборчої кампанії... Вчора вперше зібралася вся оця величезна фракція... Зустріч була для того, щоби всі люди побачили Президента, щоб він із ними поспілкувався, надихнув на роботу, попередив про спокуси, які можуть бути", — зазначив Потураєв.

За його словами, Зеленський під час цієї зустрічі "був абсолютно доброзичним", але водночас попередив майбутніх народних депутатів, що кожен із них має нести відповідальність "не тільки за той неймовірний кредит довіри, який суспільство, виборці дали ("Слузі народу" — ред.), а ще й за те, щоб встояти перед намаганнями когось "перетягнути" під час певних голосувань".

Він додав, що детальніше про плани команди Президента та розроблені законодавчі ініціативи планується поінформувати під час підготовки до роботи в парламенті, яку понад 200 кандидатів у депутати від "Слуги народу" проходитимуть з наступного тижня в Київській школі економіки.

"Там, на навчанні, будемо розповідати, які маємо плани, законопроекти напрацьовані”, — сказав радник Президента

Як повідомляв Укрінформ, 25 липня Президент Зеленський провів зустріч із майбутніми народними депутатами від партії "Слуга народу".