Зеленський стверджує, що Пінчук у нього нічого не просив

Президент Володимир Зеленський зазначив, що олігарх Віктор Пінчук нічого не просив у нього в обмін на те, щоб переконати експрезидента Леоніда Кучму очолити Тристоронню контактну групу у Мінську.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях", повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, журналісти запитали у Президента, чи озвучував йому Пінчук умови, на яких він погодиться переконувати Кучму представляти Україну на перемовинах у Мінську.

"Всі знають, що ніхто у мене нічого не просить. Всі знають, чим це закінчиться", - заявив Зеленський у відповідь.

Як повідомлялося, ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

Близько 19 години вечора п’ятниці автомобіль олігарха виїхав з бокових воріт АП, біля яких на нього чекала автівка супроводу.

Цю ж машину та машину охорони експрезидента Леоніда Кучми журналісти помітили біля тих самих воріт Адміністрації президента Зеленського також у вівторок, 28 травня.

Після публікації цієї новини прессекретар Зеленського Юлія Мендель пояснила, що 31 травня Пінчук приїжджав до АП із експрезидентом України Леонідом Кучмою для консультацій щодо повернення останнього до мінського процесу.

Водночас адміністрація Зеленського не повідомила про цю зустріч із олігархом до оприлюднення інформації журналістами 3 червня. Також там не пояснили, чому Віктор Пінчук супроводжував експрезидента, який є його зятем. Не згадали в АП, у тому числі, що робили автівка супроводу олігарха та машина охорони Кучми біля тих самих воріт Адміністрації президента Зеленського також у вівторок, 28 травня.

3 червня Зеленський офіційно оголосив, що другий президент України Леонід Кучма знову представлятиме Київ у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі, яка працює в Мінську.

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Згодом в інтерв'ю Радіо Свобода президент України Володимир Зеленський підтвердив свої зустрічі з українськими олігархами, але зміг згадати лише про розмову з Пінчуком, приїзд якого в Адміністрацію президента зафіксували "Схеми".

Зеленський вкотре уточнив, що приїзд Пінчука був пов’язаний із рішенням про повернення його тестя, другого президента України Леоніда Кучми, до роботи в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі: "Пан Пінчук приїжджав, це було пов’язано з Леонідом Кучмою. Тому, що ми Леоніда Даниловича дуже просили, щоб він був головою ТГК у Мінську".