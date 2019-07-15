США поновлюють антидемпінгові мита для нафтових труб Пінчука

Міністерство торгівлі США скасовує угоду, яка заморожувала антидемпінгове розслідування проти групи Interpipe Віктора Пінчука, та планує поновити додаткові мита на її продукцію.

Про це йдеться в проєкті офіційного повідомлення Мінторгівлі, яке має бути оприлюднене у Федеральному реєстрі США у вівторок.

"Угода про тимчасове зупинення антидемпінгового розслідування щодо окремої продукції труб нафтової промисловості припиняється з 10 липня 2019 року", - зазначається в документі.

Відповідно до рішення, Міністерство торгівлі США застосовує антидемпінгове мито на труби з України, уточнюється в офіційному повідомленні. Крім того, Мінторгівлі скасовує адміністративний перегляд угоди, тобто можливість поновлювати або продовжувати угоду.

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Міністерство торгівлі США у липні 2013 року ініціювало антидемпінгове розслідування проти групи Interpipe, яку пов'язують з українським олігархом Віктором Пінчуком, через спроби продажу труб для нафтової промисловості за заниженими цінами. У 2014 році була укладена угода, яка заморожувала розслідування. Угода передбачала, зокрема, цінові зобов'язання з боку Interpipe (які не могли бути нижчими за ринкові) і діяла до липня 2017 року. Тоді вона двічі була продовжена, щоразу на річний термін.

Очікується, що антидемпінгові мита на продукцію компанії Interpipe становитимуть 7,47% від загальної вартості продажу.