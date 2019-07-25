ООН закликає Україну та Росію не підвищувати напругу на морі

В ООН ознайомлені з повідомленням у ЗМІ про затримання Україною російського танкера, але поки не мають незалежної оцінки обставин інциденту і закликають сторони утриматися від ескалації.

Водночас в ООН нагадали про затриманих раніше Росією українських моряків і кораблі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми бачили повідомлення у ЗМІ, але не можемо незалежно підтвердити достовірність обставин інциденту», - повідомив на брифінгу в четвер, 25 липня, заступник речника Генсека ООН Фархан Хак щодо затримання російського танкера в Ізмаїлі.

Речник додав, що раніше ООН вже висловлювала стурбованість захопленням Росією українських моряків та суден, і наголосив, що організація закликає сторони утриматися від ескалації.

«Ми нагадуємо про необхідність утриматися від дій та заяв, які можуть спровокувати підвищення напруги, за повної поваги до прав та зобов’язань сторін згідно з міжнародним правом», - розповів він.

Як повідомляв Укрінформ, 25 липня СБУ спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер Neyma, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Екіпажу танкера надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин.