КСУ може випередити нову Раду з законом про люстрацію - Рябошапка

Заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка не виключає, що Конституційний Суд невдовзі може ухвалити рішення відносно Закону «Про очищення влади».

Про це він зазначив у коментарі журналістам під час конференції в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде команда нового Президента подавати до парламенту новий проєкт закону про люстрацію, Рябошапка нагадав, що парламент восьмого скликання відмовився розглядати таку ініціативу.

«Ми будемо дивитися законопроєкти, які раніше внесені у парламент, і з’ясовувати актуальність цих ініціатив. Але я не виключаю, що ми можемо не встигнути і Конституційний Суд прийме рішення за новий парламент. Тому давайте почекаємо декілька тижнів і все буде зрозуміло», - сказав Рябошапка.

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про люстрацію високопосадовців, які обіймали посади із 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Зокрема, він запропонував запровадити люстрацію для Президента України, народних депутатів, Голови ВР, членів уряду, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництва оборонних підприємств.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер та посли «Великої сімки», назвали надмірною ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо люстрації представників влади у 2014-2019 роках.

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що законопроєкт про розширення люстрації має на меті відволікти увагу суспільства від реалізації реваншистського сценарію повернення у владу соратників президента-втікача Віктора Януковича.