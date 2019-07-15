Порошенко: Мета нової люстрації - відволікти увагу від повернення у владу соратників Януковича

П’ятий президент України, лідер партії “ЄС” Петро Порошенко вважає, що законопроєкт про розширення люстрації має на меті відволікти увагу суспільства від реалізації реваншистського сценарію повернення у владу соратників президента-втікача Януковича.

Про це Порошенко сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.

“Спочатку я це сприймав просто як жарт. А коли я переконався, я побачив в цьому виключно піарівський, передвиборчий сюжет. Який сенс подавати законопроєкт до Верховної Ради, яка фактично припинила свої повноваження, завершила свою роботу і з усіма попрощалась? І раптом Президент реєструє текст законопроєкту. Документ не має нічого спільного ні з демократичними традиціями, ні з європейськими нормами”, – наголосив Порошенко.

За його словами, закон про люстрацію чиновників часів Януковича та нинішній законопроєкт неспівставні.

“Навіть не намагайтесь співставити аргументацію люстраційних законів 14-го року, де були притягнуті до відповідальності ті, хто розстрілювали Майдан, голосували за “закони 16 січня”, були в команді Януковича, закликали Путіна ввести війська і почати окупацію. Ті, хто зруйнували армію, зруйнували державу – і на сьогодні є тому докази. І навпаки – ті, хто, за твердженням наших міжнародних партнерів, за 5 років зробили більше, ніж за чверть століття до цього”, – нагадав лідер “Європейської солідарності”.

За його словами, це підміна понять, спроба відволікти увагу від повернення до влади “п’ятої колони” Януковича і Путіна. “Богдани, портнови - це лише перші ластівки. Коломойські – це спроба помститися за ПриватБанк – це така, знаєте, дрібна помста. Ми бачимо реакцію країн послів “Великої сімки”. І ця ідея ніяк не буде сприйнята світом і Україною – ми бачимо реакцію здорової частини суспільства”, – зазначив Порошенко.

Як повідомляв Укрінформ, 12 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про люстрацію високопосадовців, які обіймали посади із 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Зокрема, він запропонував запровадити люстрацію для Президента України, народних депутатів, Голови ВР, членів уряду, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництва оборонних підприємств.