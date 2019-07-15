Порошенко розповів про парламентський десант, який має зупинити реванш

П’ята колона Кремля після президентських виборів узялася відновлювати свої позиції всередині України - коли відчула, що це можна робити.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив Петро Порошенко, інформує сайт “Європейської солідарності”.

“Тривожні події останніх місяців, які свідчать про посилення реваншистського тиску на державницькі здобутки України, демонструють потужну гібридну атаку "п’ятої колони" Кремля, яка після президентських виборів узялася відновлювати свої позиції всередині нашої держави”, - йдеться в повідомленні.

“Реваншисти почали піднімати голови, коли вони відчули, що це можна робити. Подивіться на перейменування вулиць у Києві – це символічно. І Бандера є символом – і Москва є символом. Вони прагнуть затягнути нас в стару систему координат країни-колонії, колонії Росії”.

На думку п'ятого Президента України, саме тому подаються позови щодо скасування реєстрації ПЦУ, пропонується скорочення армії під час війни на 100 тисяч, ідуть подання до Конституційного Суду щодо закону про мову.

“Усе це називається одним словом – реванш”, – переконаний лідер “ЄС”.

Петро Порошенко наголосив: “Я і вся команда “Європейської солідарності” – ми твердо налаштовані на те, щоб нашим парламентським десантом, нашим політичним “спецназом” цей реванш зупинити. І у нас це точно вийде”.