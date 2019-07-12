Порошенко побачив у люстрації від Зеленського намір звільнити місце для "п’ятої колони"

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає ініціативу Президента Володимира Зеленського люструвати всіх, хто був при владі у 2014-2019 роках, ще одним доказом "неприкритого проросійського реваншу".

Про це він сказав під час виступу в Житомирі, повідомляє пресслужба політсили.

Порошенко нагадав, що Україна почала по-справжньому розбудовувати власну державність лише з 2014 року, після Революції Гідності, однією з вимог якої стала люстрація чиновників з оточення експрезидента Віктора Януковича, причетних до розстрілів на Майдані і здачі національних інтересів на користь Кремля.

За його словами, ідея про так звану нову люстрацію може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх. Адже перелік посадовців "підозріло збігається із санкційними списками Кремля проти ключових державних діячів України", зазначив Порошенко.

"Прозвучала фантастична ініціатива: люструвати всіх, хто з 2014 по 2019 роки перебували у виконавчій чи законодавчій владі. Тих, хто боронив державу, будував державу. Люструвати для того, щоб звільнити місце для "п’ятої колони". Цей список дуже нагадує інший список – тих, проти кого держава-агресор запровадила санкції, людей, які боронили Україну, які боронили Революцію Гідності, які перемагали і зупиняли прокремлівську колону", – наголосив Порошенко.

Він застеріг, що Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, Юрій Шухевич та Дмитро Ярош, волонтер Тетяна Ричкова, діючі міністри Степан Полторак та Павло Клімкін, десятки інших представників нової сучасної української політики, які довели реальними справами свій професіоналізм і любов до України, – усі вони можуть бути люстровані відповідно до озвучених критеріїв.

На думку політика, "подібна ініціатива, інспірована антиукраїнськими силами, – це ще один доказ неприкритого проросійського реваншу – адже патріотичних, дієвих та ефективних політиків хочуть замінити на маріонеток, що будуть виконувати накази Кремля".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 11 липня запропонував запровадити люстрацію для високопосадовців, які були при владі з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Пізніше Президент вніс до Верховної Ради відповідний проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади". Як повідомляється на сайті парламенту, він зареєстрований під № 10444. Наразі документ направлено на розгляд Комітету.

Документом пропонується поширити заборону на зайняття посад на осіб, які обіймали посаду (посади) у період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року та не були звільнені в цей період за власним бажанням.

Пропонується, щоб під люстрацію підпали посади: Президента України; Голови, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради; Прем’єр-міністра, першого віцепрем’єр-міністра та віцепрем’єр-міністра України; міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету міністрів; голів НБУ, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, їх першого заступника, заступника; голови та/або члена національної комісії, що здійснює відповідно державне регулювання природних монополій, державне регулювання у сферах зв’язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг; генерального прокурора, голів СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, начальника Управління державної охорони, керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції, керівника центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, їх першого заступника, заступника; секретаря РНБО та його заступників; глави Адміністрації Президента, керівників Державного управління справами, секретаріату Кабінету міністрів, урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та їх заступників; членів Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного суду), Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації, його заступника; керівника, заступника керівника самостійних структурних підрозділів центрального та територіального органів ГПУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МВС; начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України; керівників державних, у тому числі казенних, підприємств оборонно-промислового комплексу, товариств, управління корпоративними правами щодо яких передано Державному концерну "Укроборонпром", а також державних підприємств, товариств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг.

Законопроєкт передбачає, що вказаним посадовцям буде заборонено виконувати владні повноваження протягом 10 років.