"Голос" хоче реформи СБУ - вже написали законопроєкт

У політичній партії "Голос" після проходження до Верховної Ради планують зареєструвати законопроєкт про реформування Служби безпеки України.

Про це заявила кандидат у народні депутати від партії "Голос" Олександра Устінова 24 липня під час конференції «Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Служба безпеки України - це єдиний орган, який взагалі не був реформований. Ми будемо подавати законопроєкт про реформу СБУ. Це має бути пріоритетом для нової Верховної Ради, тому що це ...є питанням національної безпеки", - зазначила Устінова.

Вона у коментарі Укрінформу уточнила, що відповідний законопроєкт вже напрацьований.

"Ці напрацювання свого часу, ще будучи в громадському секторі, ми намагалися подати у вигляді поправок, коли ухвалювався закон "Про національну безпеку". Фактично ми пропонуємо, що, крім комплексної реформи СБУ, першочергово має бути ліквідовано відділ К, який бореться з корупцією", - пояснила представник партії "Голос".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 21 червня 2018 року ухвалила закон «Про національну безпеку України». Його імплементація передбачала розробку та реєстрацію в парламенті протягом шести місяців законопроєкту щодо реформування СБУ.