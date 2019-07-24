У “Голосі” сказали, яке питання у Раді порушать першочергово

Команда політичної партії "Голос" після проходження до Верховної Ради планує порушити питання перезавантаження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це сказала кандидат у народні депутати від партії "Голос" Олександра Устінова 24 липня під час конференції «Нова антикорупційна стратегія для України: якою вона має бути?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для нашої партії принциповим є перезапуск Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цей орган має бути автономний. Зараз він, на жаль, дуже залежить від Генеральної прокуратури... Нам потрібно абсолютно перезавантажити антикорупційну прокуратуру. Керівництво має бути обране за тією ж системою, за якою обирали антикорупційних суддів із залученням міжнародних експертів і громадськості. По-іншому ми не бачимо далі можливості роботи антикорупційної прокуратури. І це те питання, яке ми будемо першочергово порушувати в парламенті", - пояснила Устінова.

Вона підкреслила, що за умов діяльності Національного антикорупційного бюро та Вищого антикорупційного суду, що має запрацювати у вересні, САП фактично стане "діркою в системі антикорупційних органів, через яку багато справ закривається".

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. За даними підрахунку ЦВК 99,43% електронних протоколів по багатомандатному виборчому округу, партія "Слуга народу" отримала 43, 17% голосів виборців, "Опозиційна платформа - За життя" - 13, 01%, ВО "Батьківщина" - 8, 18%, партія "Європейська солідарність" - 8, 11%, партія "Голос" - 5,83%.