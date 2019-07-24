Герус: Ми хочемо, щоб уряд "на прощання" не ухвалював рішення, які доведеться скасовувати

Ухвалення рішення про відтермінування екологічної модернізації вугільних ТЕС буде неправильним кроком з боку уряду.

Про це у коментарі журналістам сказав представник Президента в уряді Андрій Герус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо, щоб уряд "на прощання" не ухвалював якісь рішення, на які доведеться витрачати час, відміняти. Деякі з таких рішень я сьогодні буду піднімати. Має бути природний і конструктивний процес передачі влади", - сказав Герус.

За його словами, серед таких рішень - відтермінування екологічної модернізації вугільних електростанцій, щоб дозволити їм працювати з великими викидами до 2022 року.

"На мою думку, це неправильно. Якщо електростанції продають свою електроенергію за європейськими цінами, то мають бути і європейські екологічні стандарти. Це рішення 5.25, його треба відкласти", - сказав Герус.

Він відзначив, що більшість робочих питань, які розглядатиме уряд, мають бути ухвалені.